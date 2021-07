Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den Hochwassergebieten unbürokratische Soforthilfen zugesagt. Das Thema werde bereits morgen im Kabinett beraten und anschließend mit den Landesregierungen zügig auf den Weg gebracht, sagte Merkel im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel. Sie ging auch auf die Debatte ein, wie Menschen vor solchen Katastrophen gewarnt werden können.

Die Kanzlerin nannte keine Zahlen zu den Soforthilfen. Zuletzt waren Bundesmittel von 200 Millionen Euro im Gespräch, die von den Ländern aufgestockt werden sollen. Merkel sagte außerdem den baldigen Wiederaufbau von Infrastruktur wie Straßen und Brücken zu, für die der Bund zuständig sei.



Mit Blick auf die Debatte um Verbesserungen bei Katastrophenschutz und Frühwarnsystemen erklärte sie, es werde nun genau analysiert werden, was geklappt habe und was nicht. Bei einem Ausfall etwa von Mobilfunknetzen funktionierten die bereits diskutierten SMS-Benachrichtigungen nicht. Womöglich sei die "gute alte Sirene" nützlicher als zuvor gedacht.

Schuster: Warn-SMS werden geprüft

Zuvor hatte der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, gesagt, man prüfe die Einführung von SMS-Benachrichtigungen. Mit einem Ergebnis sei im Herbst zu rechnen. Nach Angaben von Schuster bietet bisher kein Mobilfunkanbieter das System an. Zudem würde es Startinvestitionen von 20 bis 40 Millionen Euro verursachen. Auch an datenschutzrechtliche Aspekte müsse man denken.



Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU und der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann, befürworten das sogenannte Cell Broadcasting, mit dem Textnachrichten an alle Mobiltelefone geschickt werden, die sich innerhalb einer bestimmten Funkzelle befinden.

Laschet: NRW wird Soforthilfen des Bundes verdoppeln

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der mit der Kanzlerin nach Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen gekommen war, kündigte an, sein Land werde die Soforthilfen des Bundes verdoppeln.



Die erforderlichen Formulare würden noch in dieser Woche zur Verfügung gestellt. Zuvor hatten sich Merkel und Laschet ein Bild von dem Ausmaß der Zerstörungen gemacht und sich mit Anwohnern sowie Helfern ausgetauscht.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.