Bundeskanzlerin Merkel hat den Kommunen in den Hochwasser-Gebieten im Westen Deutschlands Unterstützung vom Bund zugesagt.

Der Krisenstab stehe mit den entsprechenden Personalkapazitäten zur Verfügung, sagte Merkel bei einem Besuch in den besonders betroffenen Gebieten der Flutkatastrophe vom Juli. Es werde aber mit jedem Tag klarer, dass die Wiederaufbauarbeit lange dauern werde.



Merkel wurde bei ihrer Reise vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet begleitet. Er sagte, alle Anstrengungen müssten darauf gerichtet sein, dass jeder wieder in sein Haus zurück könne. Es brauche Zugang zu Strom, Wasser, Wärme und Internet. Mit oberster Priorität sollten Kitas und Schulen wieder nutzbar gemacht werden.



In der kommenden Woche sollen Bundestag und Bundesrat über den Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro entscheiden.

