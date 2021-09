Bundeskanzlerin Merkel hat erneut vom Juli-Hochwasser schwer beschädigte Regionen in Nordrhein-Westfalen besucht.

In Schalksmühle im Sauerland sprach sie mit Kolleginnen und Kollegen zweier Feuerwehrleute, die bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen waren. Merkel wird von Ministerpräsident Laschet begleitet. Die beiden besichtigten anschließend in Hagen eine bereits fast wieder aufgebaute Brücke, die bei den Überflutungen teilweise zerstört worden war. In der Stadt wollen Merkel und Laschet zudem an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau teilnehmen.



Am Freitag war Merkel bereits zum zweiten Mal in die Hochwassergebiete im rheinland-pfälzischen Ahrtal gefahren.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.