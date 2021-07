Bundeskanzlerin Merkel hat bei einem Besuch im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz den Betroffenen umgehende Unterstützung zugesagt.

Am Mittwoch werde die Bundesregierung ein Programm verabschieden. Man werde Hand in Hand gehen mit dem Land, um schnelle Hilfe zu leisten und im weiteren Verlauf den Aufbau der Infrastruktur zu gewährleisten. Merkel betonte, ihr Besuch im besonders betroffenen Eifelort Schuld sei stellvertretend für alle betroffenen Gemeinden. Die CDU-Politikerin kündigte zudem an, im August noch einmal dorthin reisen zu wollen. Begleitet von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer hatte die Kanzlerin sich ein Bild der Lage gemacht. Merkel sagte, die deutsche Sprache kenne kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet worden sei.



Im nordrhein-westfälischen Erftstadt-Blessem überprüfen Fachleute die Stabilität des Untergrunds. Einwohnerinnen und Einwohner könnten noch nicht dorthin zurück, betonten die Behörden. An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen besteht weiter Überflutungsgefahr. Die Kreise Euskirchen und Rhein-Erft richteten Spendenkonten ein. Sachspenden gebe es derzeit genug, hieß es. Ähnliche Aussagen kamen aus Rheinland-Pfalz.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.