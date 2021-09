Bundeskanzlerin Merkel hat den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugesichert, dass für den Wiederaufbau der zerstörten Region genügend Finanzmittel bereitgestellt werden.

Sollten die Gelder nicht ausreichen, werde auch eine künftige Bundesregierung die Menschen nicht allein lassen, sagte Merkel bei einem Besuch im Landkreis Ahrweiler. Es werde viele Monate und teilweise sogar Jahre brauchen, um diese unfassbaren Schäden wiedergutzumachen. Man brauche einen ganz, ganz langen Atem, betonte Merkel knapp sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch im Katastrophengebiet. Es sei aber beeindruckend, was man an Engagement und Zuversicht trotz allen Schmerzes erlebe, an Anpacken und an Willen, voranzukommen.



Zuvor hatte sich Merkel gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer in Altenburg, einem Ortsteil der Gemeinde Altenahr, ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. In Altenburg wurden laut Dreyer durch die Flut 95 Prozent des Ortes zerstört.

