Der geplante Wiederaufbaufonds für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete soll einem Medienbericht zufolge mit mindestens zehn Milliarden Euro ausgestattet werden. Bund und Länder wollten sich die Summe je zur Hälfte teilen, berichtet "Der Spiegel".

Das Bundesfinanzministerium plane, den Fonds jedes Jahr nach Bedarf aufzufüllen. So solle vermieden werden, dass Milliardensummen über Jahre hinweg ungenutzt liegen blieben. Der Hochwasser-Fonds von 2013 war den Angaben zufolge mit acht Milliarden Euro ausgestattet worden, von denen rund sechs Milliarden benötigt wurden. Die aktuelle Schäden allein in Rheinland-Pfalz sollen nach vorläufigen Meldungen der dortigen Landesregierung höher ausgefallen sein als der Gesamtschaden 2013, wie es im "Spiegel" weiter heißt. Die Regierungen der betroffenen Länder seien dabei, die Zerstörungen zu bilanzieren.



Am Dienstag werden bei einem Treffen von Bund und Ländern zur Hochwasserkatastrophe genauere Zahlen erwartet. Allein die Schäden an der Infrastruktur des Bundes in den betroffenen Gebieten summierten sich auf mindestens zwei Milliarden Euro. Drei Viertel davon entfielen auf Schienenstrecken der Bahn, ein Viertel auf Autobahnen und Bundesstraßen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.