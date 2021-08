Die Auszahlung der Milliardenhilfen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz soll mit einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land geregelt werden.

Ziel sei eine faire und schnelle Vergabe von Fördergeldern, sagte Ministerpräsidentin Dreyer in Mainz. Man rechne mit mehr als 30.000 Anträgen von Privatpersonen. Damit diese schnell bearbeitet werden könnten, stelle die Landesregierung Personal ab und entwickle die nötigen digitalen Antragsverfahren.



Morgen befasst sich der Bundestag in einer Sondersitzung mit den Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Laschet kündigte an, in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt in den Landtag einzubringen, um die Folgen der Flutkatastrophe finanziell zu bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.