In den rheinland-pfälzischen Katastrophengebieten ist das Ausmaß der Schäden an der Infrastruktur weiter kaum absehbar.

Wirtschaftsministerin Schmitt sagte im Deutschlandfunk, an vielen Orten habe man erst einen Rückgang des Wassers abwarten müssen. In diesen Stunden begännen Prüftrupps mit ihrer Tätigkeit. Neben Mitarbeitern des Landes hätten sich auch Ingenieure aus dem gesamten Bundesgebiet freiwillig gemeldet, etwa um Straßen genauer zu inspizieren. Es handele sich um eine Mammutaufgabe, die das Land finanziell und personell fordern werde. Schmitt sagte, man sei auf viel Geld vom Bund angewiesen und werde nach der Schadensaufnahme darüber in engen Austausch mit dem Bundesfinanziministerium gehen. Hoffnung gebe aus ihrer Sicht die Solidarität vor Ort, sagte die FDP-Politikerin.



