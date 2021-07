Mehr als zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz gibt es schwere Vorwürfe gegen den Landkreis Ahrweiler.

Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge wurde der Landkreis in der Nacht auf den 15. Juli präzise gewarnt, ohne jedoch rechtzeitig darauf reagiert zu haben. Ein Sprecher des Landesamts für Umwelt bestätigte der Zeitung, seine Behörde habe den Landkreis mit automatisierten E-Mails benachrichtigt. Die entscheidende Warnung vor einem Pegelstand der Ahr von fast sieben Metern kam demnach am 14. Juli gegen 21.30 Uhr. Dennoch seien erst gegen 23.00 Uhr Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet worden. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, warnte indes vor schnellen Schuldzuweisungen.



In Rheinland-Pfalz kamen durch das Hochwasser nach neuen Angaben 135 Menschen ums Leben. 59 Personen gelten noch immer als vermisst. Mittlerweile konnte das Technische Hilfswerk eine neue Behelfsbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler fertigstellen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.