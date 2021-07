Gemeldet werden täglich mehr Tote und Verletzte, mehr Menschen, die alles verloren haben. Es geht um Flüsse, die wie in meinem Berichtsgebiet Rheinland-Pfalz bislang verniedlichend "Flüsschen" hießen: Prüm, Lieser, Kyll und Ahr. Die Überlebenden an deren Ufern sorgen sich, ob und wann sie in ihre Häuser und Wohnungen zurückkönnen. Und viele, nicht nur in den Flutregionen, fragen sich beunruhigt: Werden wir, werden unsere Kinder und Enkel künftig noch gut und sicher leben können? Wie nah kann man gefahrlos an einem "Flüsschen" oder in einem Bachtal wohnen? Wie lange halten Häuser an den Hängen der Mittelgebirge Starkregenfluten stand?

Katastrophenschutz - Frühwarnsysteme müssen umfassender werden

Prognosen über Stürme und Unwetter müssen richtig kommuniziert werden und die Menschen direkt vor Ort erreichen, sonst sind sie umsonst - so das Fazit der Weltorganisation für Meteorologie. Doch der Katastrophenschutz steht in Zeiten des Klimawandels noch vor weiteren Herausforderungen, erklärt Dagmar Röhrlich.

Weder Länder noch Bund können die Bevölkerung beschützen

Es gibt ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, aber nicht erst diese Überschwemmungskatastrophe zeigt: weder die zunächst zuständigen Länder noch der Bund können die Bevölkerung beschützen. Noch sind Menschen dankbar, weil sie mitten in der Nacht zum Donnerstag aus dem Schlaf gerissen und von Rettungskräften aus ihren Häusern gebracht wurden. Doch je mehr Tote gefunden werden, je mehr über die Umstände ihres Ertrinkens bekannt wird, desto dringlicher dürften die kritischen Fragen werden: Wo blieben die Frühwarnsysteme von Land und Bund, was wurde aus Plänen zur Gefahrenabwehr? Frühwarnsysteme sind laut Wirtschaftslexikon Informationssysteme, die ihren Nutzern latente, dass heißt, verdeckt schon vorhandene Gefahren signalisieren - in Form von Impulsen oder Informationen. Und zwar mit zeitlichem Vorlauf vor Eintritt der Gefahr. Als in der Nacht zum Donnerstag an den kleinen Flüssen nach stundenlangem Starkregen die Messpegel ausfielen, war es da nicht längst zu spät?

Flächenversiegelung in Bayern - Obergrenzen gegen Flächenfraß

Täglich verschwinden in Bayern mehr als zehn Hektar Freifläche unter Gewerbegebieten, Siedlungen und Straßen. Doch es gibt ein Umdenken. Die Koalition im Landtag etwa will Versiegelung mehr als halbieren – mit einem unverbindlichen Richtwert.

Bodenversiegelung nur noch im Gegenzug zur Entsiegelung

Wenn Armin Schuster als Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an Tag drei der Katastrophe massive Investitionen in die Krisenvorsorge fordert, klingt das in meinen Ohren befremdlich. Am Mittwochabend hätte ich gern sein öffentliches Statement über bevorstehende Gefahren und die Abwehrkonzepte dafür gehört. Am Freitag empfand ich seine Wortmeldung als unpassend. Wo bleiben die Starkregen- aber auch Hitzeschutz-Konzepte der Regierung? Vor allem mit Blick auf Krankenhäuser, Altenheime und Behinderteneinrichtungen?

Ist es ausgerechnet jetzt pietätlos, zu kritisieren und politische Fragen zu stellen? Sollte man sich im Angesicht der Katastrophe auf Ersthilfe und Trauer beschränken? Nein, denn damit würde ignoriert, dass weiter kontraproduktive Politik gemacht wird, während wir trauern. Nämlich eine, die den Flächenfraß vorantreibt, statt das neue Versiegeln von Böden nur noch zu gestatten, wenn anderswo im selben Umfang entsiegelt wird.

Talbrücke Schraudenbach - Brückeneinsturz gibt Rätsel auf

Ein tonnenschweres Stück Autobahnbrücke kracht während Bauarbeiten zu Boden. Ein Mensch stirbt, 15 werden verletzt. Für Experten ist die Unfallursache ein Rätsel. Aber: "Wir sollten keine Unsicherheit verbreiten", heißt es aus der Politik.

Sanierung alter Starkregen-bedrohter Talbrücken überfällig

Lassen wir uns nicht vorgaukeln, das Elektroauto fahre klimaverträglich mit Kohlestrom. Dem Individual- und Schwerlastverkehr wird mit täglich neuen Autobahn-Kilometern der Beton-Teppich ausgerollt. Dabei halst sich der Bund mit jedem Autobahnkilometer neue unbezahlbare Aufgaben auf. Wissend, dass die Sanierung alter Starkregen-bedrohter Talbrücken in den Mittelgebirgen längst überfällig ist. Die Zeit gigantischer Verkehrsprojekte wie dem Hochmoselübergang sollte vorbei sein. Ich hoffe auf weniger Autos, ganz gleich mit welchem Antrieb. Denn das Auto ist ein wichtiger Versiegelungstreiber: In Wohnsiedlungen und an Flussufern werden immer noch Grünflächen in Parkplätze umgewandelt. Flächen die für das langsame Versickern von Wasser ausfallen. Wo Kommunen sich weigern, dem Auto Platz wegzunehmen für Rad- und Fußgängerverkehr, betonieren sie Fahrradwege durch Parks. Das aber ist keine Radpolitik und auch keine Hochwasserschutz-Politik, das ist Autopolitik, und die hatten wir lange genug.

Klimawandel - Wenn Flüsse versanden

In mehr als der Hälfte der Flüsse weltweit ist der Wasserlauf an mindestens einem Tag im Jahr unterbrochen. Versiegende Fließgewässer sind eher die Regel als die Ausnahme, so eine neue Studie. Sie ist zwar keine Trendanalyse. Aber es wird erwartet, dass Flüsse in Zukunft noch häufiger trockenfallen.

Vorrang für Renaturierung

Die Folgen des Klimawandels können wir selbst durch radikale CO2-Reduktion nur noch auf lange Sicht abmildern, wenn überhaupt. Aber bitte jetzt nicht nur immer höhere Spundwände bauen, mehr Staudämme und massivere Hochwasserschutzmauern. Sondern Bächen und Flüssen ihre Überschwemmungsgebiete zurückgeben, Auenlandschaften wieder zulassen. Den Rhein nicht vertiefen, selbst wenn Industriebetriebe und die Frachtschifffahrt im nächsten trockenen Sommer wieder danach schreien.

Einen Klimaschutz-Kanzler oder eine -Kanzlerin, die den Namen verdient, wünsche ich mir. Aber auf jeden Fall auch eine politische Führungskraft, die Flüsse, Bäche und den Boden schützt.

Anke Petermann – (© Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Anke Petermann, geboren in Hohenlimburg, Westfalen. Studierte Germanistik, Romanistik und Skandinavistik in Münster, M.A. Auf eine Zeitungsstation folgten Volontariat und freie Mitarbeit bei RIAS Berlin. Nach einem Intermezzo beim Deutschen Dienst der Voice of America, Washington D.C., Rückkehr zum RIAS - als entsandte Redakteurin in Magdeburg. Seit 1994 Landekorrespondentin von Deutschlandradio - zunächst in Sachsen-Anhalt, dann Rheinland-Pfalz und Hessen. Seit 2014 wieder in Mainz.