Die israelische Stadt Tel Aviv hat nach der Flutkatastrophe in Deutschland ein Zeichen der Solidarität gesetzt.

Das Tel Aviver Rathaus wurde am Abend in den Farben der deutschen Flagge angeleuchtet. Israels neuer Präsident Herzog hatte zuvor sein Beileid ausgesprochen und Hilfe angeboten. In einem Brief an Bundespräsident Steinmeier schrieb Herzog, er übermittle im Namen des Volkes Israel in dieser Zeit der Zerstörung und des Verlusts Freundschaft und Unterstützung. Der Staat Israel sei bereit, in jeder möglichen Weise zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.