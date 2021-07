Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat für Betroffene der Hochwasserkatastrophe Soforthilfen bis zu 3.500 Euro pro Haushalt beschlossen.

Das Geld solle ohne Bedürftigkeitsprüfung schnellstmöglich über die Kreisverwaltungen in dem Bundesland ausgezahlt werden, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Morgen will der Bund umfangreiche Soforthilfen für die Betroffenen der Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands auf den Weg bringen. Insgesamt geht es um rund 400 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.