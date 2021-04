Ex-Bundesinnenminister de Maizière, der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Stamp und die Kölner Oberbürgermeisterin Reker sehen die Notwendigkeit, das Krisenmanagement in Deutschland neu zu organisieren.

De Maizière (CDU), Stamp (FDP) und Reker (parteilos) äußerten sich in der Deutschlandfunk-Sendung "Zur Diskussion" (Audio-Link). Alle drei waren sich einig, dass die Corona-Pandemie alle Ebenen des Föderalismus vor große Herausforderungen gestellt hat. Stamp und Reker zeigten sich offen für den Vorschlag von de Maizière, das Grundgesetz zu ändern, um neue Weisungsbefugnisse in einer Krise zu ermöglichen. De Maizière regte einen länderübergreifenden Krisenstab unter Einbeziehung der Kommunen an.

Bestandsaufnahme nötig

Die Diskutierenden erklärten, aus den Fehlern in der Corona-Pandemie müsse gelernt werden. Eine Bestandsaufnahme des aktuellen, unzureichenden Krisenmanagements sei daher nötig. Falsch sei beispielsweise die Überfrachtung der Ministerpräsidenten-Konferenz mit Erwartungen. Sie sei eigentlich ein Beratungs- und kein Beschluss-Gremium. Nach Auffassung von de Maizière sollten dort nur die großen Leitlinien festgelegt werden, aber keine Feinabstimmungen wie die Frage, wie viele Kunden pro Quadratmeter in einem Baumarkt einkaufen dürfen.



Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Stamp mahnte ein besseres Meldewesen an. Es könne nicht sein, dass nach einem Jahr Pandemie die Gesundheitsämter an Wochenenden und an Feiertagen nur unzureichend Daten zur Infektionslage liefern. "Wo wir jetzt stehen, wissen wir nicht" beklagte Stamp, es bestehe eine große Schwierigkeit, die Lage zu beurteilen.



Die Kölner Oberbürgermeisterin machte die Erfahrung: "Unser Krisenstab ist nicht dafür ausgerichtet, über ein Jahr lang zu tagen." Man brauche Strukturen, die einem Krisenmanagement neue Mitarbeitende zuführten, beispielsweise aus der Verwaltung.

Chance einer neuen Bundesregierung

De Maizière zeigte sich am Ende zuversichtlich, dass nach der Bundestagswahl im September mit einer neuen Bundesregierung die Chance bestehe, "die Dinge besser zu machen".

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.