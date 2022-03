Eine Sirenenanlage auf dem Dach des Turms der Freiwilligen Feuerwehr. (dpa / Jan Woitas)

Das berichtete der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Fast alle Bundesländer hätten inzwischen Geld aus dem Programm abgerufen, das ein Volumen von insgesamt 90 Millionen Euro hat. Für den Aufbau eines bundesweiten flächendeckenden System reichten die Mittel nicht. Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hatte der Bund das Programm im September gestartet.

In Berlin sollen nach Angaben der Senatsverwaltung bis zu 400 Sirenen in der Innenstadt und von Touristen besuchten Gegenden aufgestellt werden. Die wartungsintensiven Sirenen wurden bis in die 90er Jaher vom Bund betrieben. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden sie als Warnmittel im Zivilschutz abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.