Das kündigte die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin an. Das zuständige Gremium habe gut 3,4 Millionen Euro Fördergelder bewilligt, teilte die FFA mit. Im Rahmen des Projektes werden demnach 53 Spielfilme, 13 Kurzfilme, sieben Dokumentarfilme, vier Kinderfilme und eine Kurzfilmkompilation bearbeitet. Unter den Produktionen, die eine Digitalisierungsförderung erhalten, ist der Spielfilm "Signale – Ein Weltraumabenteuer" aus dem Jahr 1970. Die Deutsche Film AG (DEFA) hatte ihn in 70-mm gedreht. Neben den USA und der UdSSR war die damalige DDR das dritte Land, das diese seltene Filmtechnik einführte. Laut FFA werden auch Teile von Edgar Reitz' "Heimat"-Reihe sowie "Lili Marleen" von Regisseur Rainer Werner Fassbinder modernisiert.