Die Ko-Vorsitzende der Grünen, Baerbock, hat die Bundesregierung zu mehr Investitionen in Sportstätten aufgerufen.

Baerbock erinnerte in der "Bild am Sonntag" an den sogenannten "Goldenen Plan" aus den 1960er-Jahren. Damals seien Milliardenbeträge in Förderprogramme geflossen. Die Grünen-Politikerin hält für die Sanierung und den Ausbau von Sportstätten und Schwimmbädern einen Betrag von 500 Millionen Euro jährlich für sinnvoll. Sie bezeichnete es als "absurd", dass verschuldete Kommunen Schwimmbäder nicht sanieren könnten, weil die Investitionen als freiwillige Aufgabe deklariert seien.



Derzeit gibt es ein Bundesprogramm mit einem Volumen von 100 Millionen Euro bis 2022. Es umfasst neben Sportstätten auch Jugend- und Kultureinrichtungen.