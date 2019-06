Aus unterschiedlichen Perspektiven haben sich die Korrespondentinnen und Korrespondenten des Hauptstadtstudios mit dem Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, sowie den Diskussionen um die anti-israelische Boykottbewegung BDS und den neu aufflammenden Antisemitismus in Deutschland beschäftigt. Das Thema ist heikel und führt in Debatten über historisch gewachsene Selbstverständnisse sowie die Bedeutung der deutschen Geschichte in einer sich dramatisch verändernden Welt.

Der Politikpodcast mit Christiane Habermalz, Sebastian Engelbrecht und Stephan Detjen

