Nadine Lindner beschäftigt sich im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio mit der AfD Bundestagsfraktion. In Thüringen beobachtet Landeskorrespondent Henry Bernhard die Gallionsfigur des ganz rechten "Flügels" der AfD, Björn Höcke, aus der Nähe und auch Chefkorrespondent Stephan Detjen hat Eindrücke aus Gesprächen mit führenden AfD-Vertretern gesammelt. In der neuen Folge des Politikpodcast tauschen sie sich über die jüngsten Entwicklungen in der Partei aus und blicken auf die ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst voraus.

