Folge 108 Medien, SPD, Sachsen: von Hückeswagen lernen

Nach Hückeswagen im Bergischen Land muss man blicken, um zu verstehen, wie die großen politischen Bewegungen unserer Zeit beginnen. Warum? Die Antwort gibt es am Ende von Folge 108 des Politikpodcast, in dem es um die Aufregerthemen dieser Woche und um die bevorstehenden Entwicklungen bei der SPD sowie in Ostdeutschland geht.

