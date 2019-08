In Teilen der britischen Presse wird der Besuch von Boris Johnson in Berlin schon als Erfolg des Premierministers gefeiert: man könne ja versuchen, in den kommenden 30 Tagen eine Einigung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu erreichen. Dann werde die Backstop-regelung zur inneririschen Grenze überflüssig, erklärte Merkel. War das nur eine taktische Finte der Kanzlerin oder hat sie dem neuen Premier tatsächlich ein Angebot gemacht?

Stephan Detjen in Berlin, Friedbert Meurer in London und Jürgen König in Paris tauschen sich im neuen Politikpodcast übner Beobachtungen und Einschätzungen aus.

Britischer Premierminister Boris Johnson in Berlin (dpa-Bildfunk / Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)Boris Johnson in Berlin - Drei legendäre Worte

"We can do it. Wir schaffen das", sagte Boris Johnson beim Antrittsbesuch bei Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Der britische Premierminister meinte damit eine gemeinsame Linie beim Brexit - und war damit wohl ein bisschen zu optimistisch.

(dpa-news / AP / Matt Dunham)Abgeordnete Hobhouse - "Johnson will den starken Mann spielen"

Die liberale britische Abgeordnete Wera Hobhouse wirft Großbritanniens Premier Boris Johnson vor, mit seinem jüngsten Brexit-Vorstoß nur die innenpolitische "Propagandamaschine warm halten" zu wollen. Es sei völlig klar, dass die EU ihre Verhandlungsposition nicht ändern werde.

