Er ist Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt und hat in den letzten Tagen die ganze CDU beschäftigt. Robert Möritz stand wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit in der Kritik. Seit heute steht fest: er tritt aus. Problem gelöst für die CDU? Wie schlägt sich die Bundesspitze in dieser Angelegenheit?

Und wie ernst nimmt CSU-Innenminister Horst Seehofer den Kampf gegen rechts? Seine Ideen hat er diese Woche mit Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang vorgestellt. Gudula Geuther, Nadine Lindner und Stephan Detjen diskutieren.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @dlf_berlin