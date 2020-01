So viel Zündstoff war selten… das Rotlicht ist schon längst erloschen, doch unsere Korrespondent*innen in Berlin und Brüssel bleiben einfach sitzen und diskutieren weiter: Was wird aus dem hoch gelobten Konsens zum Kohleausstieg, der gerade zu kippen droht? Ehemalige Mitglieder der so genannten Kohlekommission, darunter Wissenschaftler*innen und Umweltverbände, leisten Widerstand.

Stein des Anstoßes ist die Einigung von Bund und Ländern mit der Industrie nach dem Gipfeltreffen im Kanzleramt letzte Woche. Riskiert die Bundesregierung nun wieder erneut die Klimaschutz-Ziele? Haben die Beschäftigten in den Kohleregionen Grund zur Sorge, und ist der Strukturwandel im Ruhrgebiet ein Erfolgsmodell, oder schreckt er eher ab?

Deutschland zaudert, während Brüssels neue EU-Kommission in die neue Zeit zieht: Ursula von der Leyen will Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen. Wie gesagt – viel (Zünd)stoff diese Woche in Folge 129 des Politikpodcasts mit Volker Finthammer, Theo Geers, Peter Kapern (Brüssel) und Barbara Schmidt-Mattern.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

