Folge 137 Grenzerfahrungen: Griechenland, Türkei und das EU-Recht

Seit Tagen harren viele tausend Menschen, unter ihnen auch Jugendliche und kleine Kinder im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Griechenland aus, in der Hoffnung, in die EU zu gelangen. Ihre Chancen sind allerdings gering. Und falls sie es schaffen, werden sie wieder, so scheint es, von den griechischen Behörden zurückgebracht ohne überhaupt registriert zu werden. Panajotis Gavrilis war mehrere Tage vor Ort und redet mit Gudula Geuther und Klaus Remme über seine Eindrücke.

