Die Europäische Union muss abermals Gräben in der Wirtschafts- und Finanzpolitik überwinden, um die Folge einer Krise abzufedern und nationale Alleingänge abzumildern. Es stehen schwierige Gespräche und Entscheidungen an – und das per Schaltkonferenz. Wie beeinflusst das den Betrieb und welche langfristigen Folgen wird die Coronakrise für das europäische Projekt haben?

