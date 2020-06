Folge 153 Philipp Amthor: das Bild des jungen Konservativen

Philipp Amthor war der politische Shooting-Star des Deutschen Bundestages in dieser Wahlperiode. Jetzt steht er wegen seiner geschäftlichen Nebentätigkeiten in der Kritik. Deutschlandfunk Korrespondenten haben die Karriere des jungen Konservativen auch als Selbstinszenierung in (und mit) den Medien erlebt.

