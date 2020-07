Folge 158 Steigende Fallzahlen und Corona Pflicht-Tests

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Reiserückkehrende aus Risikogebieten dazu verpflichten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Viele begrüßen die geplante Maßnahme. Es gibt aber auch Kritik - vor allem was den Zeitpunkt und die Kosten angeht. Was taugt die Test-Pflicht und wie soll die Politik angesichts steigender Fallzahlen reagieren?

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek