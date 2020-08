Folge 161 Personalien (zu viel Personalien?)

Christian Lindner hat seine Generalsekretärin geschasst, Angela Merkel macht Armin Laschet die Aufwartung, Markus Söder inszeniert sich in Bayern. Worum, geht es am Ende der Sommerpause in der Politik (und in der politischen Berichterstattung?)

