Die lang erwarteten Vorschläge der EU-Kommission liegen nun auf dem Tisch. Ein Neuanfang soll es sein im jahrelangen Streit um eine gemeinsame europäische Migrations-und Asylpolitik. Dabei setzten die Pläne auf schnellere Verfahren, schnellere Abschiebungen und: Länder wie Griechenland und Italien sollen vor allem bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht entlastet werden.

Was bringen die Pläne? Kann sich Europa überhaupt auf eine gemeinsame Linie einigen? Warum sollten die Visegrád-Staaten ausgerechnet jetzt von ihrer Blockadehaltung abrücken und was bringt es am Ende den Menschen aus Moria und anderen Flüchtlingslagern?

Darüber sprechen:

- Gudula Geuther (Haupstadtstudio)

- Panajotis Gavrilis (Hauptstadtstudio)

- Marianne Allweiss (Studio Prag)

- Peter Kapern (Studio Brüssel)

