Die Bundesregierung will Rassismus bekämpfen, aber wie? In dieser Woche hat man sich auf Regierungsebene geeinigt: Mehr Befugnisse für Nachrichtendienste, Studien zu Alltagsrassismus und Polizeialltag, außerdem soll der Begriff "Rasse"aus dem Grundgesetz gestrichen werden und eine*n Antirassismusbeauftragte*n soll es auch geben – allerdings erst ab 2022. Das Demokratiefördergesetz ist vom Tisch, aber nicht die Demokratieförderung.

Wie können langfristig Projekte finanziell gesichert werden? Über sinnvolle Maßnahmen und die selbst gesteckten hohen Erwartungen der Bundesregierung im Kampf gegen Rassismus sprechen Gudula Geuther, Katharina Hamberger und Panajotis Gavrilis.

