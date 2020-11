Der Politikpodcast mit Nadine Lindner und Stephan Detjen aus dem DLF Hauptstadtstduio, Marie Sagenschneider, Wortchefin von DLF Kultur und DLF Wissenschafrtsredakteur Ralf Krauter.

Die neue Folge desPolitikpodcasts ist auch ein Auftakt zur Konferenz "Formate des Politischen", zu der Deutschlandfunk und die Bundespressekonferenz einmal im Jahr einladen. Die #formate20 finden coronabedingt ohne Publikum in Sendungen, Podcast und Livestreams aus der Bundespressekonferenz statt. Ein Schwerpunkt des Programms ist die Rolle der Medien in der Cornona-Krise. Am 13.11. gibt es dazu ein Gespräch mit dem Viroloigen Chrsitian Drosten sowie eine Diskssion mit Journalisten im Saal der Bundespressekonferenz.

Alle weiteren Informationen zu allen Sendungen und Programmpiubnkten finden Sie auf der Konferenzwebsite www.deutschlandfunk.de/formate

