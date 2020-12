Folge 176 Ein Pieks und alles gut?

Impfung mit einer Spritze (picture alliance / Arno Burgi)

Warum dauert es in Deutschland länger als in anderen Ländern, bis die Corona-Impfstoffe zugelassen sind? Wie ist der aktuelle Stand der Zulassung und wie viele weitere hoffnungsvolle Kandidaten sind sonst noch in der Endphase?

Warum dauert es in Deutschland länger als in anderen Ländern, bis die Corona-Impfstoffe zugelassen sind? Wie ist der aktuelle Stand der Zulassung und wie viele weitere hoffnungsvolle Kandidaten sind sonst noch in der Endphase?

Der Politikpodcast über die Zulassung der Impfstoffe gegen das Corona-Virus und die damit verbundenen Hoffnungen. Es diskutieren: Volker Finthammer (Hauptstadtstudio), Claudia van Laak (Landesstudio Berlin) und Volkart Wildermuth (Wissenschaftskorrespondent).

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @Dlf_Berlin.