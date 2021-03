Folge 189 Neue Linke, neue SPD?

Die Linke hat ein neues Vorsitzenden-Duo, die SPD rückt in ihrem Wahlprogramm wieder stärker nach links: Was verbindet, was trennt die Parteien zu Beginn des Wahljahrs?

