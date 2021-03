Folge 193 Corona-Politik - mehr Macht für den Bund?

Am Sonntag in der Sendung Anne Will drohte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ländern, dass in Zukunft der Bund deutlich mehr Kompetenzen in der Corona-Politik bekommen soll, wenn die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen die bisherigen Maßnahmen nicht besser umsetzen oder gar verschärfen, u.a. kritisierte sie dabei auch CDU-Chef Armin Laschet. Welche Möglichkeiten hat Angela Merkel tatsächlich? Und welche Rolle spielt dabei der Bundestag? Unter anderem darum geht es in dieser Folge.

