Folge 200 Vier Jahre mit dem Politikpodcast

Im Juni 2017 haben die Korrespondentinnen und Korrespondenten des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios den ersten Politikpodcast produziert. In Folge 200 blicken sie zurück auf bewegte Zeiten in der Politik, Medien sowie Irrtümer und Diskussionen in der eigenen Redaktion.

