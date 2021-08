Folge 214 Afghanistan: Nach 20 Jahren ein Ende mit Schrecken!

Kurz vor dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 triumphieren die Taliban in Afghanistan. Die Amerikaner und ihre Verbündeten, darunter Deutschland, evakuieren seit Tagen Tausende von Staatsbürgern, ehemaligen Helfer und andere Schutzbedürftige. Doch die Bedingungen sind schwierig. Die Lage am Flughafen in Kabul ist chaotisch. Gleichzeitig eskaliert der politische Streit um die Frage, wie konnte das 20-jährige Engagement des Westens in Afghanistan derart scheitern. Ein Politikpodcast über politische Verantwortung, mögliche Auswirkungen und die Frage ob die gewaltigen Investitionen in Land und Leute vergeblich waren.

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek