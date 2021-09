Folge 222 Sondierungsgespräche - oder wer mit wem kann

Ampel, Jamaika oder am Ende doch wieder eine GroKo? Wenige Tage nach der Bundestagswahl beginnen FDP, Grüne, SPD und Union auszuloten, ob man für eine mögliche Regierung zusammen findet. Das besondere an diesen Sondierungsgesprächen: Bevor mit den großen Parteien gesprochen wird, setzen sich FDP und Grüne zu Gesprächen. In dieser Folge schauen wir auf die Stimmung in den Parteien, was sie verbindet und mögliche Sollbruchstellen.

