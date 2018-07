"Es fehlt der Psychologe in unserer Runde", meint Klaus Remme in der 51. Folge des Politikpodcast, in dem Deutschlandfunk-Korrespondenten auf Donald Trumps Europareise zurückblicken. Nicht nur um die Politik des US Präsidenten zu verstehen aber bedarf es Erklärungen, die mit hergebrachter politischer Rationalität wenig zu tun haben. Die Journalisten fragen sich auch, wie sie selbst angesichts dessen, was sie beobachten, die professionelle Haltung bewahren können.

Wir freuen uns über Feedback, über Themenanregungen und alles, was Sie uns sonst gerne mitteilen möchten.

Schicken Sie uns eine Sprachmemo oder eine E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder teilen Sie uns per Twitter unter @dlf_berlin Ihre Anmerkungen mit.