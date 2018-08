Folge 52 Sommerloch: Was drin war - was danach kommt

Auf diesen Sommer haben sich viele gefreut - nicht zuletzt Politiker und Journalisten. Warum das so ist und wie in der themenarmen Zeit dennoch etwas passiert, was passiert und warum es etwas anders ist: ein Thema dieser Folge. Doch auch das schönste Loch endet. Was dann wichtig werden wird, versuchen Katharina Hamberger, Nadine Lindner und Falk Steiner vorauszusagen.

