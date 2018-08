Alles ein bisschen anders: in dieser Folge wird Abschied genommen von einem Hauptstadtkorrespondenten - einem, der viel erleben durfte.

Eines, das erzählt Stephan Detjen in dieser Folge, sei früher immer das große Ziel von Journalisten im Deutschlandfunk gewesen: Hauptstadt-Korrespondent. Aber stimmt das überhaupt noch? Was hat sich vielleicht verändert, was hat sich gewandelt? Die Politik? Die Journalisten?

Eines, das erzählt Paul Vorreiter in dieser Folge, bleibe in Erinnerung: die letzte Jamaika-Sondierungsnacht. Er war dabei, in und vor der Landesvertretung Baden-Württemberg.

Eines, das erzählt Falk Steiner in dieser Folge, sei in Brüssel eine noch größere Herausforderung als in Berlin: das Politikentstehen zu verstehen, es zu erläutern und einzuordnen.

