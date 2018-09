Was wird der künftige Sonderberater Hans-Georg Maaßen von Horst Seehofer genau tun? Sind "Störungen" jetzt ausgeschlossen, wie die Bundeskanzlerin in ihrem Statement nach dem neuen Koalitionskompromiss verkündet? Oder bildet sich im Innenministerium direkt gegenüber dem Kanzleramt auf der anderen Spreeseite nun erst recht ein Widerstandsnest gegen den Kurs Merkels in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Gudula Geuther, Frank Capellan, Falk Steiner und Stephan Detjen sehen noch jede Menge Konfliktstoff in der Koalition und in den beteiligten Parteien.

