Am letzten Arbeitstag des Jahres haben nur noch Frank Capellan, Stephan Detjen und Klaus Remme Dienst im Hauptstadtstudio. Im Politikpodcast blicken sie auf Auslandsreisen mit der Kanzlerin und Ministern zurück und fragen, welche Rolle die deutschen Akteure in der Welt gespielt haben. Nach der Bundestagswahl und der langen Regierungsbildung kehrte Deutschland erst mit Verspätung wieder auf die internationale Bühne zurück. Im Frühjahr mit einem neuen Außenminister, am Jahresende mit einer Kanzlerin in der letzten Phase ihrer politischen Karriere. Die Deutschlandfunk-Korrespondenten sprechen über Szenen, Bilder und O-Töne, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind und blicken voraus auf entscheidende Monate in Europa.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @dlf_berlin.