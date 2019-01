Die Abstimmungsniederlage von Theresa May hat am Ende niemanden mehr überrascht. Aber eine klare Vorstellung, wie es nun weitergehen soll, scheint auch niemand zu haben. Die Debatte im britischen Unterhaus wurde in Berlin, Brüssel und London unterschiedlich wahrgenommen: Stephan Detjen staunte über das "Selbstbewusstsein des britischen Parlaments", Peter Kapern in Brüssel dagegen sah vor allem "Selbstverblendung" in London, Friedbert Meurer weist auf eine "Mehrheit der Vernünftigen" im Unterhaus hin und Theo Geers rechnet mit hohen Kosten für alle, wenn es nicht doch noch in letzter Minute eine Einigung gibt.

