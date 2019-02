Die Uhr läuft für die Parteien in Ostdeutschland. Anfang September wird in Sachsen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt, Ende Oktober in Thüringen. Viele befürchten, dass die AfD groß abräumt. CDU, SPD und Grüne haben in den vergangenen Wochen eigene Ideen für Ostdeutschland präsentiert. Aber reicht das? Das fragen sich Barbara Schmidt-Mattern, Katharina Hamberger, Nadine Lindner in Berlin und Henry Bernhard in Erfurt.

