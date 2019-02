Beim Koalitionsausschuss diese Woche saßen zum ersten Mal der neue CSU-Chef Markus Söder und die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit am Tisch und damit nun insgesamt - Andrea Nahles mitgezählt - drei Parteivorsitzende, die nicht Teil des Kabinetts sind und im Moment versuchen, das Profil ihrer jeweiligen Parteien zu schärfen. Union und SPD sollen wieder unterscheidbarer werden - und gleichzeitig in einer Koalition zusammenarbeiten. Wie das gehen kann, das ist Thema in dieser Folge.

Aber diese Folge wurde auch mit einer großen Portion Wehmut aufgenommen, denn sie ist auch die letzte von Falk Steiner als Korrespondent in diesem Hauptstadtstudio. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es den Politikpodcast überhaupt gibt. Wir sprechen mit ihm nochmal über die Entstehungsgeschichte des Podcasts und seine Zeit hier im Hauptstadtstudio.

