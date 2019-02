Folge 84 Digitalpakt und die (Ohn-)Macht der Länder

5 Milliarden für Computer und Systemadministratoren schüttet der Bund an die Länder aus. Nach dem Kompromiss zum Digitalpakt hat der Bundestag dafür einer Änderung des Grundgesetzes zugestimmt. Warum war der Weg dahin so lang und zäh? Kommt das Geld wirklich in den Schulen an? Und sorgt der Föderalismus wirklich für Qualität und Wettbewerb im Bildungssystem?

