Folge 86 Nur Spaß? AKK und der Politische Aschermittwoch

Was war das für eine Aufregung um einen vermeintlichen Karnevalswitz der CDU-Vorsitzenden über intersexuelle Menschen. War die Kritik berechtigt oder war die Empörung politisch aufgeladen? Und: Was bringen Reden am Politische Aschermittwoch überhaupt noch?

