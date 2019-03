Die Korrespondentinnen und Korrespondenten des DLF-Hauptstadtstudios erinnern sich an Beobachtungen, Einschätzungen und persönliche Empfindungen, mit denen sie vor genau einem Jahr über die verzögerte Regierungsbildung berichteten. Die Hoffnung, die Politik komme in ruhigeres Fahrwasser, währte nur kurz: Im Sommer standen die Koalitionsparteien am Abgrund und das politische System vor einer Kernschmelze.

Der neue Politikpodcast mit Frank Capellan, Stephan Detjen, Gudula Geuther und Klaus Remme.

