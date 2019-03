Es war ganz schön was los in der Verkehrspolitik diese Woche. Die Deutsche Bahn AG hat am Donnerstag ihre Jahres-Bilanz vorgestellt. Fazit: da gab es mehr Licht als Schatten, denn trotz steigender Fahrgastzahlen gibt es anhaltende Finanzprobleme. Es sind Wachstumsschmerzen, die das Unternehmen und Fahrgäste noch eine Weile begleiten werden. Das ist nicht gut, denn die Bahn muss tragender Teil der Verkehrswende sein. Mehr Menschen sollen klimafreundlich unterwegs sein. Die Verkehrskommission hat Anfang der Woche erste Ergebnisse präsentiert und die bleiben nach viel Streit mager. Es ist kompliziert und könnte teuer werden, stellen Nadine Lindner, Barbara Schmidt-Mattern und Dieter Nürnberger fest.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @dlf_berlin.