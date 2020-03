Wieder ein "Schwarzer Montag" an den Börsen, wieder ein rabenschwarzer Tag für die Weltwirtschaft. Sogar ein noch schlimmerer als letzte Woche, denn heute war die Ausgangssituation eine völlig andere: Die wichtigste Notenbank der Welt, die US-amerikanische, wollte helfen, wollte dem Abrutschen von Finanzen und Wirtschaft Einhalt gebieten.

Schwere Geschütze helfen nicht gegen das Virus

Dazu fuhr sie vor Öffnung der Börsen am Sonntagabend das ganz große Geschütz auf: eine Zinssenkung um einen vollen Prozentpunkt und ein 700 Milliarden Dollar schweres Anleihekaufprogramm. Ein Kraftakt sondergleichen, das Schwert des Geldes gegen das Virus.

Früher hätten die Finanzmärkte jubiliert, wären in die Höhe geschossen. Denn die Zinsen liegen damit auch in den USA jetzt bei nahe Null. Doch es kam völlig anders: Der DAX stürzte unter die 9.000 Punkte und am Mittag zog die Wall Street nach: Der Dow Jones verlor zum Handelsstart so stark wie seit dem "Schwarzen Montag" am 19. Oktober 1987 nicht mehr - dem stärksten Kurseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zentralbanken fallen diesmal aus

Damit steht endgültig fest: Die Notenbanken fallen in dieser Pandemie als Helfer aus. In der Weltfinanzkrise 2008/2009 haben sie sich nach anfänglichen Unsicherheiten bewährt, haben das Schlimmste verhindert. Und auch die Eurokrise wurde durch das "Whatever it takes" eines gewissen Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank entschärft; also der Zusicherung, alles Nötige für den Erhalt des Euro zu tun.

In der Corona-Krise aber können die Notenbanken keine entscheidende Rolle spielen. Sie können die Lage an den Finanzmärkten und damit die Matrix für die weltwirtschaftlichen Kreisläufe in dieser unabsehbaren und rasch zuschlagenden Krise nicht mehr bestimmen. Gefragt ist vielmehr jetzt ausschließlich das Management der Regierungen der betroffenen Corona-Länder. Ihre Erkenntnis aus dem heutigen "Schwarzen Montag" muss sein: Die Zentralbanken können nicht helfen, obwohl sie es in den letzten Krisen so sehr getan haben. Die Regierungen müssen die Wirtschaftshilfen selbst aufschichten und die Notpakete selbst schnüren, möglichst abgestimmt untereinander. Die Regierungen sind auf sich alleine gestellt. Das ehemals scharfe Schwert der Zentralbanken – in der Corona-Krise ist es stumpf.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft und seit 2012 stellvertretender Chefredakteur beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.