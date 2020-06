Bundesweit regt sich Widerstand gegen ein neues Berliner Landesgesetz, das Diskriminierung durch Behörden bekämpfen soll. Bayerns Innenminister Hermann überlegt, keine Polizisten mehr zur Unterstützung nach Berlin zu schicken. Worum dreht sich der Streit um das Antidiskriminierungsgesetz?

Die Kritik am Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG) ist massiv - und war es schon vor der entscheidenden Abstimmung im Berliner Abgeordnetenhaus am 4. Juni 2020. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Dregger, sagte dem "Tagesspiegel", das Gesetz stamme aus "weltfremden Parallelwelten" der rot-rot-grünen Landesregierung, die Verwaltung und Polizei offenbar als Gegner betrachten würden.

Bayern will möglicherweise keine Polizisten mehr nach Berlin schicken

Teile der Polizei sehen das offenbar ähnlich, denn von dort kommt - bundesweit - die meiste Kritik. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, spricht davon, dass die Polizei unter Generalverdacht gestellt werde. Die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen fordert, das Bundesland dürfe keine Polizisten mehr für Einsätze nach Berlin schicken, und Bayerns Innenminister Herrmann bereitet genau das offenbar vor. Er sagte, man werde nicht zulassen, dass Bayerns Polizistinnen und Polizisten das offenbar gestörte Verhältnis der Berliner Landesregierung zu ihrer Polizei ausbaden müssten.

Polizisten müssen nachweisen, dass sie nicht diskriminiert haben

Die Hauptkritik am neuen Gesetz lautet, dass dadurch die Beweislast umgekehrt werde. Polizisten, die der Diskriminierung beschuldigt werden, müssen künftig nachweisen, dass der gegen sie erhobene Vorwurf unberechtigt ist. Der Verband "Each One Teach One", der sich gegen strukturellen Rassismus in Deutschland einsetzt, sieht das Gesetz dabei aber sogar als Vorbild für weitere Landesgesetze.



Vorstandsmitglied Gyamerah fordert, das neue Berliner Gesetz müsse in alle Bundesländer und auch auf Bundesebene ausgeweitet werden und zudem inhaltlich stärker formuliert werden. Eine Aussage des Bundesinnenministeriums, wonach Rassismus in deutschen Behörden bereits entschieden bekämpft werde, nannte Gyamerah eine "unfassbare Unverschämtheit". Die jahrelange Erfahrung schwarzer Menschen sowie weiterer Gemeinschaften werde dadurch negiert.

Warum überhaupt ein neues Antidiskriminierungsgesetz?

Dass der Berliner Senat überhaupt ein neues Gesetz gegen Diskriminierung für nötig gehalten hat, hat mit einer Gesetzeslücke zu tun. Im Arbeitsleben und im gesamten zivilrechtlichen Bereich gilt das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz". Für die Verwaltung galt das in der bisherigen Form aber nicht, sagt der kommisarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Franke.



So habe man gegenüber dem Arbeitgeber oder dem Vermieter einer Wohnung Schadenersatz für die Folgen einer Diskriminierung geltend machen können. Für die Verwaltung habe das bisher in diesem Umfang nicht gegolten. Ein Gericht habe zwar feststellen können, dass öffentlich-rechtliches Handeln rechtswidrig war, es sei aber nicht so klar geregelt wesen, welche Ansprüche daraus entstehen.

"Mehr als nur Einzelfälle"

Bedarf für mehr gesetzliche Regelungen in Sachen Antidiskriminierung sieht Becker aber sehr wohl. Denn Beleidigungen und Benachteiligungen von Menschen wegen ihrer Hautfarbe seien auch in Deutschland weit verbreitet. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes habe seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ungefähr 28.000 Anfragen erhalten. Das spreche dafür, dass es nicht um Einzelfälle gehe, sagte Becker.



Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd gibt es auch in Deutschland bundesweite Demonstrationen gegen Rassismus. So sollen am heutigen Samstag in rund 25 deutschen Städten stille Demonstrationen stattfinden, die Teilnehmer sollen dabei schwarze Kleidung tragen.